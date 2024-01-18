Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине впервые применили импровизированную систему ПВО

На Украине применили импровизированную систему ПВО с западными элементами

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Вооруженные силы Украины впервые применили импровизированную систему противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из советских и западных элементов. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, система была применена против беспилотника. Камышин подчеркнул, что у украинской стороны «примерно пять таких проектов в этом портфеле».

Министр добавил, что разработка новой системы ПВО может занят годы, поэтому Киев совмещает советские и западные технологии.

Издание предполагает, что в данной ситуации речь идет о совместной программе США и Украины FrankenSAM. 

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что отсутствие в конгрессе США согласия по вопросу выделения очередного пакета помощи Украине ставит под угрозу национальную безопасность Америки и может нанести вред НАТО и всему миру.

До этого в конгрессе США заявили, что ситуация на Украине меняется в худшую для Киева сторону, и без помощи Соединенных Штатов положение дел может измениться необратимо.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами