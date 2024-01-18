На Украине впервые применили импровизированную систему ПВО

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Вооруженные силы Украины впервые применили импровизированную систему противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из советских и западных элементов. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, система была применена против беспилотника. Камышин подчеркнул, что у украинской стороны «примерно пять таких проектов в этом портфеле».

Министр добавил, что разработка новой системы ПВО может занят годы, поэтому Киев совмещает советские и западные технологии.

Издание предполагает, что в данной ситуации речь идет о совместной программе США и Украины FrankenSAM.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что отсутствие в конгрессе США согласия по вопросу выделения очередного пакета помощи Украине ставит под угрозу национальную безопасность Америки и может нанести вред НАТО и всему миру.

До этого в конгрессе США заявили, что ситуация на Украине меняется в худшую для Киева сторону, и без помощи Соединенных Штатов положение дел может измениться необратимо.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.