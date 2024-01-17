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Орловский губернатор сообщил о нововведении при угрозе налета со стороны ВСУ

Губернатор Орловской области предупредил, что при угрозе БПЛА включатся сирены

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предупредил, что при угрозе налета украинских БПЛА включатся сирены. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Мы должны предпринять все меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших жителей. Мы проводили в прошлом году испытания и укрытий, и звуковых сирен оповещения. Здесь мы с вами должны все быть готовы, в случае возникновения такой необходимости в городе будет включаться звуковая сирена», — заявил Клычков.

Решение было принято на фоне подобных мер в Белгороде из-за частых обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Клычков добавил, что для жителей региона были подготовлены информационные материалы о том, как оперативно реагировать во время включения сирены.

Также губернатор обратил внимание на приложение «МЧС России», в котором приходят оповещения при возникновении угроз.

До этого Минобороны России сообщило о сбитых беспилотниках ВСУ над Воронежской областью.

Ранее российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки.

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