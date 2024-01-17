Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Биотехнолог: США прикрываются поиском средств против рака, создавая биооружие

Биотехнолог Духовлинов: США создают биооружие под видом противораковых средств

close
100%
Shutterstock

Согласно существующему научному мнению, с помощью модифицированных вирусов якобы можно лечить рак. США прикрываются этой теорией, создавая биологические средства поражения. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил биотехнолог Илья Духовлинов, комментируя слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова о том, что Вашингтон исследует применение вируса оспы обезьян в качестве биооружия.

Опасность, по словам эксперта, заключается в том, что оспа обезьян может переноситься некоторыми видами грызунов, а от них передаваться человеку. Поэтому достаточно забросить зараженных животных в жилую местность.

«Такой расклад событий непременно приведет к высокой смертности стариков, детей и людей с ослабленным иммунитетом», — подчеркнул Духовлинов.

По словам Кириллова, в России обеспокоены тем, что американские военные биологи стали чаще исследовать вирус оспы обезьян и других патогенных для человека вирусов.

Он напомнил, что работать с этим вирусом разрешено только в Центрах по контролю и профилактике заболеваний в США и российском государственном научном центре «Вектор».

Ранее в России призвали Совбез ООН рассмотреть применение ВСУ химоружия.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами