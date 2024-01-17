В ЛНР задержали местного жителя, собиравшего сведения для ВСУ

УФСБ задержало жителя ЛНР, собиравшего сведения для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что житель Кременского района Луганской народной республики передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местах дислокации российских военных и техники. Мужчина руководствовался личными мотивами.

«Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера», — пояснили в пресс-службе ведомства.

До этого УФСБ по Удмуртской Республике сообщала, что в отношении жительницы Ижевска возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ о госизмене в связи с ее вступлением в запрещенную в России украинскую организацию.

Если вину гражданки РФ признают, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Сотрудники ФСБ также задержали работника режимного завода Пензенской области по подозрению в работе на Польшу и передаче спецслужбам данных об объекте.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.