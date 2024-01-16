Минобороны РФ и Нигера будут добиваться стабилизации в регионе

Заместители министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и Александр Фомин провели рабочую встречу с министром национальной обороны Республики Нигер Салифу Моди. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

«Стороны отметили важность развития российско-нигерийских отношений в оборонной сфере и согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

Также представители российского министерства обороны подчеркнули готовность к продолжению конструктивного диалога с нигерийскими партнерами для повышения боеготовности национальных вооруженных сил Республики Нигер.

До этого премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что считает визит замглавы Минобороны РФ укреплением сотрудничества.

Представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане высказывался за сотрудничество с Россией в проектах добычи нефти и урана. Отношения африканской страны с Россией стали улучшаться после смены власти.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и премьера Нигера.