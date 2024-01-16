Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ и Нигера будут добиваться стабилизации в регионе

Министерства обороны России и Нигера будут добиваться стабилизации в регионе

close
100%
Минобороны России

Заместители министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и Александр Фомин провели рабочую встречу с министром национальной обороны Республики Нигер Салифу Моди. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

«Стороны отметили важность развития российско-нигерийских отношений в оборонной сфере и согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе», — говорится в сообщении.

Также представители российского министерства обороны подчеркнули готовность к продолжению конструктивного диалога с нигерийскими партнерами для повышения боеготовности национальных вооруженных сил Республики Нигер.

До этого премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что считает визит замглавы Минобороны РФ укреплением сотрудничества.

Представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане высказывался за сотрудничество с Россией в проектах добычи нефти и урана. Отношения африканской страны с Россией стали улучшаться после смены власти.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и премьера Нигера.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами