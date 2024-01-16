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Генсек НАТО рассказал, как изменился конфликт на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине становится «войной на истощение»

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Bing Guan/Reuters

Конфликт на Украине становится «войной на истощение». Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Этот конфликт сейчас становится войной на истощение», — сказал он.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что теперь необходимо не только развертывать новые системы, но и думать, чтобы было достаточно боеприпасов и запчастей.

До этого Столтенберг заявил, что на сегодняшний день ситуация на фронте на Украине очень тяжелая для Вооруженных сил Украины, и российскую армию нельзя недооценивать.

Также он назвал военную и финансовую поддержку Украины «хорошей возможностью потратить деньги» государств, входящих в альянс.

Ранее в Италии призвали НАТО не ставить нереалистичные цели по расходам на оборону.

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