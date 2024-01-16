В Ираке сообщили об уничтожении вражеских дронов на севере страны

На севере Ирака уничтожены три вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление анти-террористической службы Иракского Курдистана.

По словам силовиков, беспилотники были уничтожены в небе над аэропортом Эрбиля, где размещены в том числе Вооруженные силы Соединенных Штатов.

При этом не сообщается, были ли допущены какие-либо разрушения и потери среди личного состава подразделений или мирных жителей.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле. В Тегеране заявили, что удары были нанесены баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по «штабам шпионов» и местам сосредоточения «антииранских террористических сил».

В Госдепе заявили, что США осуждают удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по городу Эрбиль — административному центру Иракского Курдистана.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.