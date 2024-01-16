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В Запорожской области несколько объектов инфраструктуры получили повреждения

В подконтрольных Украине районах Запорожской области повреждена инфраструктура

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Александр Гальперин/РИА Новости

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной администрации региона Юрий Малашко.

По его словам, власти получили сообщения о разрушении нескольких объектов. При этом их точное количество и другую подробную информацию он не сообщил.

В эту же ночь в подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы.

Накануне украинское издание «Зеркало недели» также сообщало о нескольких взрывах в Херсоне. Никаких комментариев от властей по этому поводу не поступало.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее критическая инфраструктура получила повреждения в Херсонской области.

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