Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках ВСУ над Воронежской областью

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области.

Согласно сообщению ведомства, в период с 1:50 до 2:50 мск была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

До этого губернатор региона Александр Гусев сообщил, что над Воронежем средства ПВО сбили три украинских беспилотника.

Telegram-канал Shot также сообщал, что над Воронежем произошли мощные взрывы.

10 января сообщалось о ликвидации в воздушном пространстве Саратовской области украинского беспилотника.

9 января российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в небе над Орловской областью. Позже мэр города Юрий Парахин заявил, что один из сбитых БПЛА при падении повредил жилую многоэтажку.

Ранее российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки.