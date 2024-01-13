Армия Израиля уничтожила штаб ХАМАС и командный центр в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении оперативного штаба радикального палестинского движения ХАМАС, а также его командного центра в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале армии.

Отмечается, что самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары и уничтожили террористов, а также штабы группировки.

Кроме того, израильские военные поразили активный командный центр ХАМАС, в котором находилось оружие.

Чуть ранее в этот день сообщалось, что ЦАХАЛ уничтожил трех палестинских террористов, проникших в израильское поселение Адора на Западном берегу реки Иордан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.