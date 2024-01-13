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В Британии предрекли уничтожение позиций ВСУ бомбами ФАБ-1500

Эксперт Меркурис: армия РФ уничтожит позиции ВСУ снарядами ФАБ-1500

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Британский эксперт Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожат позиции украинских войск тяжелыми снарядами ФАБ-1500.

«Эти бомбы чрезвычайно мощные. Фактически, никакой артиллерийский снаряд не сравнится с взрывной силой одной из этих бомб», — сказал Меркурис.

По мнению специалиста, по всему фронту будет наблюдаться все больше и больше использования этих тяжелых бомб, наносящих огромный ущерб позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Меркурис отметил, что ФАБ-1500 в три раза мощнее варианта боеприпаса весом 500 килограммов, который ранее уже применялся против украинской армии. Эксперт считает, что для уничтожения укреплений ВСУ в Донбассе использование таких тяжелых бомб — самая лучшая и быстрая стратегия.

До этого директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заявлял, что российские авиабомбы ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), превосходят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» по разрушительной мощности. По его словам, эти снаряды действительно являются «очень грозной силой» Вооруженных сил РФ.

11 декабря журналист Кристоф Ваннер заявлял, что российская армия успешно использует крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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