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Российские артиллеристы уничтожили центр управления БПЛА под Купянском

Минобороны: артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА на Купянском направлении

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Минобороны РФ

Российская артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«На Купянском направлении разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили пункт управления БПЛА ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск «Запад» огнем из самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожили выявленную цель», — заявили в Минобороны.

По данным российского оборонного ведомства, уничтожение цели было подтверждено силами объективного контроля. После нанесения удара российские артиллеристы выполнили маневр уклонения от ответного удара противника.

До этого в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Население Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей предупредили об угрозе с воздуха.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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