Российские артиллеристы уничтожили центр управления БПЛА под Купянском

Российская артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«На Купянском направлении разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили пункт управления БПЛА ВСУ и передали координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск «Запад» огнем из самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожили выявленную цель», — заявили в Минобороны.

По данным российского оборонного ведомства, уничтожение цели было подтверждено силами объективного контроля. После нанесения удара российские артиллеристы выполнили маневр уклонения от ответного удара противника.

До этого в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Население Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей предупредили об угрозе с воздуха.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.