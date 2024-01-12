Британия не станет непосредственным участником СВО

В тексте соглашения по гарантиям безопасности между Великобританией и Украиной, нет положений о непосредственном участии Лондона в конфликте с Россией или размещении на территории Украины войск королевства. Документ опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Из него следует, что Великобритания обязуется предоставить Украине всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, а также в восстановлении национальной экономики и защите ее граждан. Кроме этого, в гарантии безопасности со стороны Лондона входит сдерживание России и оказание помощи в развитии украинских вооруженных сил.

Также королевство будет сохранять санкции в отношении России и держать «замороженными» российские активы, одновременно прорабатывая возможности использования этих средств для помощи Украине. Помимо этого, Лондон будет способствовать вступлению Украины в НАТО.

В случае нового конфликта с Россией, Великобритания и Украина проведут консультации в течение 24 часов. При этом Лондон обязуется предоставить Киеву быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах и также экономическую поддержку.

Украина, в свою очередь, обязуется продолжать институциональную реформу управления.

Соглашение заключено на 10 лет с возможностью дальнейшего продления или до вступления Украины в НАТО.

Российский сенатор Владимир Джабаров назвал документ «абсолютно пустым». Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что появление на Украине военного контингента третьих государств означает объявление войны России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Британии о возможности ввода войск НАТО на Украину.