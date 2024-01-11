В Калужской области сбили беспилотник

Российские противовоздушные системы (ПВО) сбили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО был зафиксирован беспилотник», — написал он.

По словам главы региона, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал неподалеку от автотрассы М-3 «Украина». Сейчас там работают оперативные службы, добавил губернатор.

Иной дополнительной информации пока не приводится.

Утром 11 января Шапша доложил, что на окраине Калуги над техническим сооружением насосной станции взорвался украинский БПЛА. По его словам, в результате взрыва здание получило повреждения, однако возгораний и пострадавших нет.

До этого российские средства ПВО ликвидировали беспилотник над Калужской областью.

Тем временем Минобороны РФ сообщало, что за минувшие сутки средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников.

Ранее в Калужской области сбили БПЛА.