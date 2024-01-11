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В Раде предрекли ВСУ превращение в конвейер по утилизации граждан

Депутат Безуглая: ВСУ без изменений превратятся в конвейер по утилизации граждан

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Без проведения радикальных реформ Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут превратиться в конвейер по утилизации украинских граждан. Такое предположение высказала замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

«Считаю, что без радикальных изменений <...> ВСУ превратится в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта», — написала депутат в посте, отметив, что при подобном развитии событий парламент Украины будет «болезненно угасать».

Безуглая также предположила, что коррупция в ВСУ будет нарастать, а военно-промышленный комплекс не сможет стать экономическим двигателем Украины.

В ноябре депутат от партии «Слуга народа» Безуглая потребовала наказать главнокомандующего армии Украины Валерия Залужного за провал контрнаступления.

После этого комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины решил сместить Безуглую с поста заместителя главы данной организации.

Ранее Безуглая сообщила о потерях ВСУ.

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