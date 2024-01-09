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В США заявили о готовности Вашингтона развязать ядерную войну

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США развязывают ядерную войну против России

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Charlie Riedel/AP

Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Вашингтон готовится развязать ядерную войну против Москвы. Об этом он написал в статье на своем сайте.

По словам бывшего сотрудника Белого дома, США готовы идти на еще большую конфронтацию с Россией, поэтому «война неизбежна».

«Теперь, когда Запад полностью разрушил доверие, построенное в советские времена, угроза ядерного Армагеддона снова властвует над Землей. Перед лицом этой угрозы все остальные угрозы сходят на нет», — резюмировал Робертс.

До этого экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн говорил, что президент США Джо Байден может пойти на отчаянный шаг из-за ситуации на Украине, так как от нее во многом будут зависеть результаты предстоящих выборов.

В качестве примера он привел слова бывшего президента США Джона Кеннеди о том, что не стоит давать ядерной державе выбор между унизительным отступлением или использованием ядерного оружия.

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.

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