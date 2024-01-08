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В Германии рассказали, когда Украина может начать новое контрнаступление

Welt: Украина начнет новое контрнаступление после получения истребителей F-16

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Vadim Ghirda/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова могут пойти в контрнаступление после того, как Украине получит от Норвегии американские истребители F-16. Об этом пишет немецкий телеканал Welt, передает агентство Ura.ru.

По данным телеканала, украинские войска могут начать новое наступление уже в ближайшие месяцы.

Целью ВСУ, вероятно, будет Крым, считают в Welt.

Западные страны обещали передать F-16 Украине, если страна создаст необходимые условия для использования этих истребителей.

6 января датская газета Berlingske сообщила, что Минобороны Дании решило отложить поставку первой партии американских истребителей F-16 Украине. По словам датских властей, Киев еще не готов к эксплуатации такой техники. Они ожидают, что все условия для передачи будут выполнены во втором квартале 2024 года. Член комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин предположил, что власти Дании могли перенести поставку F-16 из-за внутренних проблем в стране.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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