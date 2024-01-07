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КНДР третий день подряд проводит учения в Желтом море

Yonhap: КНДР третий день подряд проводит артиллерийские учения в Желтом море

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Артем Геодакян/РИА Новости

КНДР третий день подряд провела учения на западном побережье страны. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Вооруженные силы КНДР.

Отмечается, что учения проходили к северу от острова Ёнпхёндо, который находится в Желтом море. По информации источника, подразделение армии Южной Кореи занимается ответными мерами.

При этом жителей попросили быть бдительными при нахождении на улице. Артиллерийская стрельба началась примерно в 16:00 по местному времени (10:00 мск). Ни один из снарядов КНДР не упал на южнокорейской стороне, говорится в сообщении агентства.

Утром 5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону Южной Кореи. На фоне обстрелов южнокорейские власти объявили эвакуацию жителей острова Ёнпхёндо.

Южнокорейские военные установили, что снаряды упали в морскую буферную зону — к северу от фактической морской границы двух стран в Желтом море. Южнокорейская республика также произвела в ответ около 400 выстрелов.

6 января КНДР выпустила более 60 снарядов у границы с Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э посетили завод по производству мобильных ракетных пусковых установок для баллистических ракет.

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