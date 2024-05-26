«Жаль, мозг нельзя переделать»: Траньков резко ответил на критику его жены

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) резко ответил на комментарий, в котором критиковалась внешность его супруги и партнерши Татьяны Волосожар.

Волосожар на своей странице в социальной сети рассказала, что посетила «Диснейленд», несмотря на то, что беременна в третий раз.

«Это здорово! Но, сорри, нос надо переделать, как Елизавета Арзамасова», — написала одна из подписчиц.

«Жаль, что мозг нельзя переделать, вам бы не помешало», — ответил Траньков.

Траньков и Волосожал в паре стали олимпийскими чемпионами в 2014 году (личный и командный турниры), выиграли чемпионат мира — 2013 и четырежды — первенство Европы. На национальном чемпионате России они трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала.

Спортсмены скоро в третий раз станут родителями. Волосожар и Траньков официально зарегистрировали отношения 18 августа 2015 года, а 16 февраля 2017 года у них появилась дочь Анжелика. В январе 2021 года стало известно о второй беременности олимпийской чемпионки, и 27 мая 2021 года у пары родился сын, которого назвали Теодором. Пол будущего ребенка супруги пока держат в секрете.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, есть ли в России фигуристы, способные выиграть медали на ОИ-26.