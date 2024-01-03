Вооруженным силам России удалось с успехом отразить три атаки украинской армии на Южно-Донецком направлении. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило российское Министерство обороны.

Согласно информации оборонного ведомства, близ села Приютное в Запорожской области подразделения Российской армии при поддержке артиллерии и авиации отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Помимо того, ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ неподалеку от Новомихайловки и Урожайного в Донецкой народной республике.

Как добавили в Минобороны, потери украинских войск на Южно-Донецком направлении за прошедшие сутки составили до 115 солдат. Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились двух боевых бронированных машин, трех пикапов и одной самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские военные сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского на Южно-Донецком направлении.

Ранее ВСУ за сутки потеряли до 55 бойцов на Запорожском направлении.