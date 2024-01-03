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Экс-замминистра Тука: украинские СМИ потворствуют уклоняющимся от службы в ВСУ

Экс-замминистра Тука обвинил СМИ Украины в потворстве и помощи уклонистам

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Evgen Kotenko/Reuters

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские власти и средства массовой информации не сделали ничего для того, чтобы всеобщая мобилизация в стране прошла без насилия. Об этом бывший чиновник рассказал в эфире YouTube-канала Newsroom.

По словам Туки, его очень раздражает, что украинские СМИ не уделяют внимания необходимости пополнения личного состава во время мобилизации, а, наоборот, пытаются помочь уклонистам увильнуть от призыва в армию.

Бывший заместитель министра высказал мнение, что информационная политика властей на более ранних этапах конфликта виновата в большом количестве уклонистов. Тука заявил, что украинцы из-за заявлений пропаганды о скорой победе излишне расслабились.

Экс-замминистра выступил с одобрением рейдов украинских военкоматов по общественным местам. По его убеждению, недостаток людей в войсках оправдывает любые жесткие меры против уклонистов. При этом Тука призвал «начхать» на любые нормы и права человека. Каждый имеющий призывной возраст должен отправиться на фронт.

Ранее сообщалось, что страны Запада из-за успехов России могут перестать помогать Украине.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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