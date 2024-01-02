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В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

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Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности.

Глава региона призвал находящихся дома не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Тех, кто находится на улице, Гладков призвал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

До этого Минобороны России и губернатор сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза за 2 января обстреляли Белгород. В общей сложности в Белгородской области был зафиксирован прилет 17 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха».

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что в городе идет плановая ликвидация еще одного неразорвавшегося снаряда.

Сообщалось также, что ВСУ обстреляли населенный пункт Шебекино в Белгородской области.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Ранее в Белгородской агломерации сократили рейсы общественного транспорта.

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Обстрел Белгорода
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