Подполковник ВС США раскрыл примерные потери в рядах ВСУ

Потери украинской армии достигают порядка 500 тыс. военнослужащих. Такие цифры назвал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«У нас есть косвенное подтверждение тому, что потери ВСУ неимоверно высоки», — полагает отставной офицер.

Дэвис считает, что доказательством этому служит неожиданная просьба украинского министерства обороны о дополнительном пополнении еще полмиллиона бойцов в ряды Вооруженных сил Украины. Помимо того, ВСУ не в состоянии предпринять новое контрнаступление в связи с дефицитом вооружения и амуниции, добавил он.

По мнению подполковника, западные партнеры республики пытаются скрывать настоящие потери армии Украины либо искусственно занижать их.

В декабре Дэвис заявлял, что у ВСУ заканчиваются люди и оружие после неудачного контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к Российской Федерации.

Ранее американский военный в отставке рассказал о невозможности победы Украины.