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Комендант Киевской области рассказал о блокпостах в регионе

В Киевской области на блокпостах уклонистам будут вручать повестки

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Gleb Garanich/Reuters

Комендант Киевской области Руслан Олейник заявил, что Повестки уклонистам будут вручать на недавно установленных блокпостах в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если полицейский выявит по базе данных, что человек находится в розыске как уклоняющийся от призыва, или у него не восстановлены учетные данные в территориальном центре комплектации и социальной поддержки (военкомат), то гражданину будет выписана повестка.

До этого стало известно, что в Киевской области увеличивается количество блокпостов.

До этого глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко говорил, что блокпосты в Киеве появились для учений.

Сценарий предполагает, что по всему Киеву будут развернуты временные блокпосты, установлены ограничительные знаки и элементы инженерных заграждений.

Представитель Киевской городской военной администрации (ГВА) Михаил Шаманов опроверг раздачу повесток на блокпостах в городе.

По его словам, у КГВА нет данных о вручении повесток на блокпостах. Шаманов отметил, что за информацией о местах и возможно врученных повестках необходимо обращаться в районные территориальные центры комплектования (ТЦК).

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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