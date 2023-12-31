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На Украине сообщили о взрыве в Харьковской области

«Общественное»: в Харьковской области произошел взрыв

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bbbreaking/Telegram

В Харьковской области произошел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Отмечается, что взрыв произошел в Чугуевском районе.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях.

31 декабря Минобороны сообщило о ликвидации трех пусковых установок РСЗО в ДНР и под Харьковом.

В этот же день МО РФ опубликовало информацию о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала СВО.

Также российская армия нанесла поражение ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе Синьковки в Харьковской области.

Ранее ВС РФ нанесли удары по дислокации украинских бригад.

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