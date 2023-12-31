ВС РФ уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы РФ уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье.

Отмечается, что данные базы снабжали украинские группировки войск на Харьковском и Ореховском направлениях.

Также в Минобороны сообщили, что российская армия ликвидировала представителей Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавших участие в планировании и исполнении обстрелов в Белгороде. 31 декабря Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью.

До этого стало известно, что украинские войска сократили использование тяжелой бронетехники на Ореховском направлении в связи с плохой погодой.

Ранее Гладков рассказал о последствиях атаки на Белгород.