В Киеве заявили о попавшем в ловушку Зеленском

Офис Владимира Зеленского попал в ловушку из-за нового законопроекта по мобилизации. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он считает, что эту самую ловушку Киев пытался поставить главкому Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному, взваливая на него дополнительную ответственность за мобилизацию. Однако власти сами же в нее и попали.

По словам Дубинского, жесткая мобилизация нужна Киеву, чтобы просить у западных стран деньги, несмотря на провал контрнаступления. Однако в то же время план показать готовность к новой волне мобилизации разбился из-за негативного настроения общества и нежелания депутатов голосовать за поправки, считает парламентарий.

Он предупредил, что план по ужесточению мобилизации провалится, если меры «перестанут быть драконовскими». Это может обернуться провалом непосредственно для фронта.

Владимир Зеленский во время обращения в в Telegram-канале заявил, что ему представили план боевых действий на 2024 год. В видеообращении украинский лидер сказал, что выслушал доклады об «общих военно-политических ожиданиях» от главкома, генштаба, а также разведки ВСУ, не раскрывая подробности.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.