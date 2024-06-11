ФАС раскрыла дорожный картель на 1,6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения на сумму в 1,6 млрд рублей на торгах в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СтройКапиталлГрупп» и ООО «ПромПесок». Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании подписали контракты на работы по подготовке проектной документации, капитальному ремонту автодорог и на инженерные изыскания. Торги проводились на территории Рязанской области.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им будут грозить штрафы.

До этого Кассационная инстанция признала обоснованным решение ФАС России по делу о дорожном картеле в Ростовской и Волгоградской областях на 24,1 млрд руб. Как сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства, ранее служба возбудила дело против 6 компаний из этих регионов.

По данным ФАС, ООО «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс» заключили картельный сговор на 121 торге по строительству, ремонту и содержанию автодорог в названных субъектах и Адыгее. Участники сговора поддерживали цены на конкурсах. Часть средств на дорожные работы также выделялась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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