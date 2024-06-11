Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФАС раскрыла дорожный картель на 1,6 млрд рублей

ФАС обнаружила дорожный картель на 1,6 млрд рублей в Рязанской области

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения на сумму в 1,6 млрд рублей на торгах в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СтройКапиталлГрупп» и ООО «ПромПесок». Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании подписали контракты на работы по подготовке проектной документации, капитальному ремонту автодорог и на инженерные изыскания. Торги проводились на территории Рязанской области.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им будут грозить штрафы.

До этого Кассационная инстанция признала обоснованным решение ФАС России по делу о дорожном картеле в Ростовской и Волгоградской областях на 24,1 млрд руб. Как сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства, ранее служба возбудила дело против 6 компаний из этих регионов.

По данным ФАС, ООО «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс» заключили картельный сговор на 121 торге по строительству, ремонту и содержанию автодорог в названных субъектах и Адыгее. Участники сговора поддерживали цены на конкурсах. Часть средств на дорожные работы также выделялась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее мошенники выманили у агрегатора такси деньги, притворившись таксистами и клиентами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами