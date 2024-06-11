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В МИД РФ объяснили приостановку работы над соглашением о сотрудничестве с Ираном

Кабулов: работа над соглашением РФ и Ирана остановлена из-за выборов президента

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Shutterstock/FOTODOM

Работа над всеобъемлющим соглашением России и Ирана пока приостановилась в связи с подготовкой Тегерана к выборам президента страны. Об этом ТАСС сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов.

«Внесли с учетом последних поправок Ирана, которые поступили в начале 2024 года свои контрпредложения, они на иранской стороне. Но так как иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, ждем, когда у них дойдут руки», — сказал он.

9 июня стало известно, что в Иране Совет стражей Конституции отобрал шесть кандидатов в президенты страны.

14-е выборы главы государства Ирана станут внеочередными из-за крушения вертолета Bell предыдущего президента Эбрахима Раиси. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более десяти часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

Ранее сообщалось, что в президенты Ирана решили баллотироваться четыре женщины.

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