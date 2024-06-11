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Дейнерис из «Игры престолов» рассказала, почему боялась увольнения из сериала

Актриса Кларк призналась, что боялась увольнения из шоу из-за операции на мозге

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HBO

Актриса Эмилия Кларк рассказала, что во время работы над сериалом «Игра престолов» она дважды попадала в больницу из-за кровоизлияния. Об этом артистка рассказала в интервью изданию Big Issue.

«Когда вы получаете травму мозга, то она так сильно меняет самоощущение: все опасения, которые вы испытываете на рабочем месте, возрастают в четыре раза за ночь», — призналась Кларк.

Она поделилась, что самым главным страхом для нее было то, что ее уволят из шоу. Кларк добавила, что первая травма, разрыв аневризмы, у нее случилась между съемочными сезонами, поэтому о случившемся знали лишь немногие члены команды. Второй инцидент произошел уже на съемках из-за работы и стресса.

По словам Кларк, члены команды боялись за ее здоровье. Однако актриса не хотела уходить из проекта. Она призналась, что заболевание дало ей «суперспособность». При этом, добавила Кларк, после первой травмы она страдала от одиночества и боялась, что потеряла силы идти дальше. Звезда «Игры престолов» вспомнила, что в то время даже не хотела жить.

В 2019 году знаменитость вместе со своей матерью основали благотворительную организацию, которая помогает пережившим подобный опыт людям справиться с отчаянием.

Ранее Уилл Смит вспомнил, что пытался забрать себе овчарку из «Я — легенда».

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