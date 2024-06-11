Протокол о дискредитации армии составили на издателя Дмитрия Ицковича

В Дорогомиловский районный суд Москвы поступил протокол о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), составленный в отношении основателя и издателя «Полит.Ру» и «Объединенного гуманитарного издательства» (ОГИ) Дмитрия Ицковича. Соответствующий документ приведен в картотеке суда.

Что именно стало поводом для протокола, не уточняется. Также неизвестно, когда суд его рассмотрит.

Дмитрий Ицкович родился 8 апреля 1961 года в Москве, он является заслуженным работником культуры. В 2020 году президент России Владимир Путин наградил его премией «за вклад в укрепление единства российской нации». В апреле Роскомнадзор заблокировал «Полит.Ру».

Ицкович также является владельцами московских заведений «Зинзивер» и «Дежурной рюмочной», в Санкт-Петербурге ему принадлежат бары «В бутылке» и «Залив».

Ранее суд оштрафовал иранца в футболке с гербом Украины.