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Протокол о дискредитации армии составили на издателя Дмитрия Ицковича

Протокол о дискредитации армии составили на издателя «Полит.Ру» Дмитрия Ицковича

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Дорогомиловский районный суд Москвы поступил протокол о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), составленный в отношении основателя и издателя «Полит.Ру» и «Объединенного гуманитарного издательства» (ОГИ) Дмитрия Ицковича. Соответствующий документ приведен в картотеке суда.

Что именно стало поводом для протокола, не уточняется. Также неизвестно, когда суд его рассмотрит.

Дмитрий Ицкович родился 8 апреля 1961 года в Москве, он является заслуженным работником культуры. В 2020 году президент России Владимир Путин наградил его премией «за вклад в укрепление единства российской нации». В апреле Роскомнадзор заблокировал «Полит.Ру».

Ицкович также является владельцами московских заведений «Зинзивер» и «Дежурной рюмочной», в Санкт-Петербурге ему принадлежат бары «В бутылке» и «Залив».

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