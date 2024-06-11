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На Украине предложили отказаться от возвращения Крыма силой

Военный Нацгвардии Украины предложил отказаться от силового возвращения Крыма

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Военнослужащий Нацгвардии Украины Андрей Кривущенко предложил отказаться от возвращения Крыма силой. Его слова приводит «Страна.ua».

«Крым — это будет тяжелая история возвращения. Если Донбасс, Луганская область были оккупированы чисто военно, то я считаю, что Крым был сдан политически», — сказал он.

По мнению военного, в 2014 году в Крыму было принято политическое решение о возвращении в Россию и Украина не может вернуть полуостров военным путем.

15 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Крым снова должен стать частью Украины для достижения прочного мира.

Позже председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Крым никогда не был и никогда не будет украинским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине.

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