Военкоры сообщают об ударных дронах, которые направляются к Киеву

Рой ударных дронов направляется в сторону Киева, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По данным канала, беспилотники летят к украинской столице со сторону Черниговской, Житомирской и Сумской областей.

Кроме этого, беспилотные летательные аппараты были замечены вдоль границы Николаевской и Одесской областей.

До этого сообщалось, что воздушная тревога звучит в четырех регионах Украины: в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой Ровненской областях.

Ночью 29 декабря и утром на следующий день Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.