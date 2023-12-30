Стало известно, сколько человек работает в оборонном секторе Украины

В оборонном секторе Украины работают 300 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Сейчас на «оборонку» работает более 500 производств и 300 тысяч работников», — сообщил Шмыгаль.

До этого сообщалось, что кабинет министров Украины решил сократить число вакансий государственных служащих в 2024 году. По словам Шмыгаля, количество соответствующих объявлений уменьшится почти на 20 тыс. штук. Премьер-министр уточнил, что нововведение вступит в силу с 1 января следующего года.

По его словам, изменение системы оплаты труда и сокращение числа вакансий позволят Киеву сэкономить более $210 млн из средств государственного бюджета. Ожидается, что эти деньги направят на нужды армии и обеспечение безопасности страны.

В то же время украинский премьер-министр пообещал гражданам провести индексацию пенсий. Увеличение размера выплат должно произойти в марте следующего года, как это предусматривает законодательство.

Более того, Шмыгаль обратил внимание на планы руководства страны потребовать от зарубежных партнеров более $37 млрд в качестве внешнего финансирования. На данный момент Киев имеет договоренности с несколькими международными структурами и 11 иностранными государствами, пояснил глава правительства.

Ранее на Украине анонсировали повышение налогов и отмену налоговых льгот ради пополнения бюджета.