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На Украине пытаются ускорить строительство оборонительных линий

«Страна.ua»: кабмин Украины пытается ускорить строительство оборонительных линий

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Fedja Grulovic/Reuters

Украинское правительство пытается ускорить строительство оборонительных линий. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Как отмечает канал, кабмин страны расширил перечень ведомств, которые могут заказывать возведение укреплений. Теперь это могут делать не только областные военные администрации, но и министерство обороны, государственная специальная служба транспорта и госагентство восстановления.

Таким образом, подчеркивает «Страна», расширяются источники финансирования для строительства заградительный сооружений. Причем подрядчикам будет сразу выплачиваться аванс до 70% стоимости работ. Где эти линии будут строиться, решит украинский Генштаб.

До этого американское издание Foreign Policy заявило, что украинские политики сомневаются, что страна сможет удерживать территории после российских ударов.

Ночью 29 декабря и утром 30 декабря Украина подверглась массированному удару. Взрывы произошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и других городах.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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