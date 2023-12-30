Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что западные запасы оружия истощены. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Пусты запасы. Военные арсеналы НАТО и США пустые. <…> Те резервы, которые готовились на определенные моменты, <…> израсходованы. Вы видите, что на поле боя происходит. Украинцы уже отвечают на 10-20 наших снарядов несколькими», — заявил Гаврилов.

Вооружение и боеприпасы Украине поставляет широкая коалиция стран НАТО и Европейского союза, в первую очередь США, Британия, Польша и Германия.

До этого появилась информация, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность артиллерийских обстрелов на 60-80%.

Авторы публикации в Military Watch Magazine отмечают, что критическое истощение запасов боеприпасов в странах НАТО привело к очень серьезным проблемам для Украины.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.