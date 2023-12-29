На Кубани задержали мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Краснодарском крае мужчину, который пытался уехать воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали при попытке выезда на территорию Украины мужчину, планировавшего вступить в ряды террористического военизированного объединения и участвовать в действиях против Вооруженных сил РФ», — сказано в тексте.

Возбуждено дело о подготовке к государственной измене.

До этого стало известно, что белгородский областной суд признал 20-летнего жителя Твери виновным в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК) за попытку вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Молодой человек намеревался перейти на сторону ВСУ и принять участие в составе запрещенного в России вооруженного формирования.

Ранее Залужный объявил об изменении стратегии ВСУ в 2024 году.