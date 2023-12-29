Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Кубани задержали мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

ФСБ под Краснодаром задержала мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Краснодарском крае мужчину, который пытался уехать воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали при попытке выезда на территорию Украины мужчину, планировавшего вступить в ряды террористического военизированного объединения и участвовать в действиях против Вооруженных сил РФ», — сказано в тексте.

Возбуждено дело о подготовке к государственной измене.

До этого стало известно, что белгородский областной суд признал 20-летнего жителя Твери виновным в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК) за попытку вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Молодой человек намеревался перейти на сторону ВСУ и принять участие в составе запрещенного в России вооруженного формирования.

Ранее Залужный объявил об изменении стратегии ВСУ в 2024 году.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами