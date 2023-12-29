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В Польше сообщили, что Россия может применить на Украине новейшее оружие

Interia: ВС РФ могут вскоре применить на Украине новейшие РСЗО «Возрождение»

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Россия в скором времени может применить в зоне проведения СВО новейшие системы залпового огня «Возрождение». Об этом сообщает польское издание Interia.

«Она может одновременно запускать ракеты и ставить минные поля, что предвещает большие проблемы украинцам в перспективе их новых наступлений», — говорится в сообщении.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что РСЗО разрабатывается на базе системы дистанционного минирования «Земледелие», но при этом сможет использоваться и как РСЗО.

28 декабря стало известно, что «Ростех» нарастил производство боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня в 50 раз.

В этот же день британское издание Daily Express писало, что российские войска в скором времени начнут применять новейшую гаубицу в зоне специальной военной операции на Украине.

27 декабря сообщалось, что в зоне СВО планируют опробовать дистанционно управляемую боевую машину пехоты.

Ранее сообщалось, что партия истребителей Су-57 для Минобороны проходит окончательную сборку.

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Операция на Украине
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