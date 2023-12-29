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Военный эксперт назвал причину массированных ударов по Украине

Кнутов: удары по Украине стали ответом за атаку на БДК «Новочеркасск»

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Министерство обороны РФ

Удары по Украине 29 декабря стали ответом Вооруженных сил Российской Федерации на атаку большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск» 26 декабря. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, слова которого передает «Лента.ру».

«Это, во-первых, ответ за «Новочеркасск» и наш десантный корабль, это ответ за сбитый Су-34 в Херсонской области. Зеленский призывал российские ВКС не летать, якобы воздушное пространство Украины закрыто мощными системами ПВО, и скоро появятся истребители F-16. Эти удары — ответ на его слова», — сказал Кнутов.

29 декабря Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Юрий Игнат заявил, что «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели». В Минобороны РФ подчеркнули, что целями удара были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных.

Президент Молдавии Майя Санду призвала укрепить систему ПВО Украины.

Ранее в ВСУ заявили, что Украина за все время конфликта не смогла сбить ни одной Х-22.

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Операция на Украине
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