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Генерал ВСУ заявил, что Россия поразила одно из мощнейших предприятий Украины

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России поразили одно из мощнейших предприятий Украины

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Администрация Президента Украины

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы России поразили одно из мощнейших предприятий Украины. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу «Прямой».

По словам генерала, на одном из украинских государственных порталов недавно была опубликована информация о контрактах крупного завода, и был указан круг предприятий, с которыми организация сотрудничает.

«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» — сказал Кривонос.

Он считает, что Служба безопасности Украины работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно.

29 декабря Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Юрий Игнат заявил, что «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели». В Минобороны РФ подчеркнули, что целями удара были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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