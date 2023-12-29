Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы России поразили одно из мощнейших предприятий Украины. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу «Прямой».

По словам генерала, на одном из украинских государственных порталов недавно была опубликована информация о контрактах крупного завода, и был указан круг предприятий, с которыми организация сотрудничает.

«Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» — сказал Кривонос.

Он считает, что Служба безопасности Украины работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно.

29 декабря Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Юрий Игнат заявил, что «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели». В Минобороны РФ подчеркнули, что целями удара были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.