Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждения — в одном частном домовладении осколками снаряда посечены забор и хозпостройка. Подомовой обход территории продолжается», — написал он.

Другое село области, Мокрая Орловка в Грайворонском районе, подверглось атаке дрона-камикадзе днем ранее. Беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения. Как уточнил Гладков, у мужчины множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей.

В четверг, 28 декабря, врачи в реанимации не смогли спасти одного из рабочих, пострадавших во время обстрела Грайвороновского городского округа. Губернатор Гладков выразил соболезнования родным и близким.

Ранее ВСУ обстреляли хутор Марьино в Белгородской области.