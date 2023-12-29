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ВСУ обстреляли село Вязовое Белгородской области

Гладков: осколки снаряда ВСУ попали в домовладение села Вязовое

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждения — в одном частном домовладении осколками снаряда посечены забор и хозпостройка. Подомовой обход территории продолжается», — написал он.

Другое село области, Мокрая Орловка в Грайворонском районе, подверглось атаке дрона-камикадзе днем ранее. Беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения. Как уточнил Гладков, у мужчины множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей.

В четверг, 28 декабря, врачи в реанимации не смогли спасти одного из рабочих, пострадавших во время обстрела Грайвороновского городского округа. Губернатор Гладков выразил соболезнования родным и близким.

Ранее ВСУ обстреляли хутор Марьино в Белгородской области.

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