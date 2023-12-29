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Губернатор Ведерников рассказал об атаке БПЛА ВСУ в Пскове

Ведерников: после удара по аэропорту Пскова была отражена атака БПЛА ВСУ

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что после удара по аэропорту Пскова дружинники совместно с сотрудниками правоохранительных органов предотвратили несколько атак беспилотников. Об этом он рассказал в эфире региональной радиостанции «Плн-фм».

«Отряд «Дружина» в Псковской области сыграл значимую роль в предотвращении атак беспилотников после нападения на псковский аэропорт в последние дни лета. На следующий день нужно было отработать в том числе места возможных запусков», — поделился Ведерников.

Отмечается, что речь идет об атаке в конце лета, в ночь на 30 августа. Тогда на аэропорт Пскова была совершена атака беспилотниками.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что сбитый в Брянской области БПЛА оказался дроном-трансформером Vector, которые производит немецкая компания Quantum systems.

Quantum systems, штаб-квартира которой расположена в городе Гильхинг, производит дроны из армированного углеволоконного материала, чтобы они были устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.

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