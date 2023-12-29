Российские войска за неделю отразили 27 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, потери противника составили до 265 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка, Ивановка, Петропавловка и Купянск Харьковской области», — сообщили в ведомстве.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились 18 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, одной бронемашины и одного танка.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос отметил, что власти страны не могут обеспечить армию необходимым количеством натренированных и обученных людей, а также нужным объемом вооружений.

Ранее в Киеве сообщили об отсутствии денег на мобилизацию на Украине.