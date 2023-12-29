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ВСУ за неделю потеряли до 390 бойцов и 17 лодок на Херсонском направлении

МО РФ: потери ВСУ на Херсонском направлении за неделю составили до 390 бойцов

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РИА Новости

Потери украинских войск на Херсонском направлении за прошедшую неделю составили до 390 бойцов. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ, посвященной ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В заявлении отмечается, что за указанный промежуток времени российские солдаты сорвали несколько попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросить свои диверсионные группы на левый берег реки Днепр и острова. Более того, военные страны при поддержке армейской авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад украинских войск.

Согласно информации министерства, речь идет о 124-й и 126-й бригадах территориальной обороны ВСУ. Также под удар попали 35-я, 36-я и 38-я бригады морской пехоты украинских войск.

Места дислокации бойцов ВСУ обнаружили вблизи населенных пунктов Токаревка, Змиевка, Чернобаевка и Никольское. Кроме того, указанные украинские подразделения засекли в районе населенных пунктов Берислав и Тягинка.

«В результате действий российских войск общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии», — уточняется в сводке.

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли число украинских солдат, взятых в плен за прошедшую неделю.

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Операция на Украине
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