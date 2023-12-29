Российские средства ПВО за неделю перехватили 251 беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили 251 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, системы ПВО РФ за неделю также перехватили 33 реактивных снаряда систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемую авиационную бомбу JDAM и противокорабельную ракету «Нептун».

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что радиозавод «Стрела», который расположен в поселке Суземка Брянской области, подвергся атаке со стороны украинских войск.

По данным канала, в результате атаки пострадала 45-летняя женщина.

28 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском районе.

По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.