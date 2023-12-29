Кадыров рассказал о ситуации в районе Клещеевки в ДНР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о ситуации в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, там работает отряд спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 2-го армейского корпуса ВС РФ. Кадыров показал их боевую работу, опубликовав соответствующее видео.

Как заявил лидер Чечни, ВСУ продолжают нести значительные потери на этом участке фронта.

«Наша группа воздушной разведки, следуя наработанной схеме, оперативно выявляет места скопления живой силы и с таким же успехом уничтожает», — написал он.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за город много месяцев шли бои. Это первый подобный успех российской армии с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.