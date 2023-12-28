Мадуро приказал ВМФ Венесуэлы готовиться к отражению возможной агрессии

Вооруженным силам Венесуэлы поступил приказ приготовиться начать «защитные действия» из-за британского военного корабля у берегов Гайаны. Этот приказ поступил от президента страны, Николаса Мадуро, сообщает Reuters.

«Я распорядился активировать совместные действия защитного характера всех вооруженных сил как ответ на провокацию и угрозу миру и суверенитету нашей страны со стороны Великобритании», — заявил Мадуро.

24 декабря сообщалось, что британский военный корабль отправится к берегам Гайаны.

До этого Венесуэла осудила прибытие британского военного корабля в Гайану.

Согласно заявлению министерства, данный шаг представляет собой прямую угрозу миру в регионе. МИД требует прекратить иностранное вмешательство в территориальный спор по Гайане-Эссекибо.

Ранее Мадуро подписал декреты, которые включают спорную с Гайаной территорию Гайаны-Эссекибо в состав Венесуэлы.