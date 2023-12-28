Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Уралвагонзавод» завершил контракты на поставку в войска танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М

«Уралвагонзавод» завершил контракты на поставку танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

«Уралвагонзавод» успешно завершил контракты на поставку танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, усовершенствованных с учетом опыта СВО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

«Уралвагонзавод» успешно завершил контракты на поставку танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. По ряду позиций предприятия концерна УВЗ уже вовсю работают над выполнением обязательств 2024 года. Танки, отправленные заказчику, значительно отличаются от тех боевых машин, что уходили в российскую армию в 2022 году», — заявили в пресс-службе.

Танки Т-90М «Прорыв» высоко ценят российские военнослужащие — за увеличенную бронезащиту, мобильность и совершенство прицельного комплекса. Машина оснащена новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровым орудием — пусковой установкой управляемых ракет и высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными прицелами.

28 декабря в Минобороны заявили о срыве атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

В этот ж день российскими военнослужащими на Купянском направлении была отражена контратака штурмовой группы украинской армии.

До этого Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 45 солдат и две боевые бронированные машины на Запорожском направлении.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал российский основной танк Т-90М «Прорыв» лучшим выпускаемым серийно и стоящим на вооружении танком в мире.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами