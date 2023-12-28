Постпред России рассказал, когда глава МАГАТЭ планирует посетить Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию в 2024 году. Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, конкретная дата будет зависеть от готовности сторон, которые поддерживают «достаточно плотный диалог».

Ульянов напомнил, что в 2022 и 2023 годах глава МАГАТЭ несколько раз приезжал с визитом в Россию, прежде всего, для участия в консультациях с российской межведомственной делегацией по Запорожской атомной электростанции.

«Думаю, что в 2024 году он посетит Россию, скорее всего. Пока ясности в этом отношении полной нет», — сказал он.

До этого пресс-служба «Росатома» сообщала, что глава госкорпорации Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе конференции COP28 в Дубае согласовали полноценные консультации по обеспечению ядерной безопасности Запорожской АЭС в январе-феврале 2024 года.

Ранее в «Росатоме» оценили работу МАГАТЭ.