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Российские войска поразили поезд с ЗРК Patriot в Херсоне

«ВД»: российские военные поразили ракетным ударом поезд с ЗРК Patriot в Херсоне

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Global Look Press

Российские военные в Херсоне ракетным ударом уничтожили поезд Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозивший американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело» («ВД»).

По данным информационного ресурса, ЗРК Patriot планировалось доставить подразделениям ВСУ на другом участке фронта.

По данным источников «ВД», помимо поезда российские военные поразили здание, в котором базировался личный состав ВСУ и военные инструкторы из-за рубежа. Предварительно, войскам РФ удалось ликвидировать около 40 человек, в числе которых четыре иностранца.

16 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения ВДВ смогли уничтожить радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.

До этого российские десантники при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту ВСУ возле села Вербовое в Запорожской области.

13 декабря Минобороны РФ заявляло об уничтожении цеха сборки и ремонта беспилотников ВСУ.

Ранее в Херсоне произошло повреждение газопровода.

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