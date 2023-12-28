Российские войска поразили поезд с ЗРК Patriot в Херсоне

Российские военные в Херсоне ракетным ударом уничтожили поезд Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевозивший американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело» («ВД»).

По данным информационного ресурса, ЗРК Patriot планировалось доставить подразделениям ВСУ на другом участке фронта.

По данным источников «ВД», помимо поезда российские военные поразили здание, в котором базировался личный состав ВСУ и военные инструкторы из-за рубежа. Предварительно, войскам РФ удалось ликвидировать около 40 человек, в числе которых четыре иностранца.

16 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские подразделения ВДВ смогли уничтожить радиолокационную станцию и буксируемую гаубицу Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.

До этого российские десантники при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту ВСУ возле села Вербовое в Запорожской области.

13 декабря Минобороны РФ заявляло об уничтожении цеха сборки и ремонта беспилотников ВСУ.

Ранее в Херсоне произошло повреждение газопровода.